Momenti esilaranti agli Europei di Atletica: lo svedese Hellstrom fa…il salto del salmone

Se ci fosse la medaglia per l'esibizione più buffa degli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera, a vincerla sarebbe sicuramente lo svedese

Momenti esilaranti durante la finale del salto triplo. Lo svedese Jesepr Hellstrom finisce per tuffarsi a capofitto nella sabbia…come un salmone. Lui stesso ci scherza sopra condividendo il video: “Qualcuno ha ordinato del pesce?”

La finale del salto triplo agli Europei di Atletica

Presi dalla gara che ha regalato il prestigioso argento all’Italia dell’azzurro Andrea Dallavalle (17,04 m.), alle spalle del portoghese Pedro Pichardo, qualcuno forse si è perso quello che sicuramente sarà archiviato come l’esibizione più buffa degli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. Ci riferiamo al “salto del salmone” dello svedese Jesepr Hellstrom durante la finale del salto triplo.

Hellstrom e “il salto del salmone”

C‘è chi, subito dopo la buffa performance dell’atleta ha parlato di errore: “Dopo aver ruotato eccessivamente, Hellstrom ha perso l’equilibrio e ha finito per tuffarsi a capofitto nella sabbia”.

Ma dopo aver visto a rallentatore le immagini subito si è capito che , dopo aver capito di non poter più essere in gioco per una medaglia, Hellstrom ha deciso comunque di rimanere “a modo suo” nella storia di questi europei, decidendo di effettuare il suo buffo “salto del salmone”.

In effetti le immagini del video sembrano propendere per questa versione. Si vede infatti che fin dall’ultima parte della corsa Hellstrom sorride beffardo, girandosi all’ultimo momento con tanto di linguaccia. Scatenando l’ilarità dei presenti e ovviamente, la condivisione del video del suo salto a dir poco surreale.

“Qualcuno ha ordinato del pesce”

Da quanto riportano alcuni media svedesi, l’atleta avrebbe affermato di essersi voluto divertire. Sul suo profilo ha pubblicato il video della sua esibizione con la didascalia “Qualcuno ha ordinato del pesce svedese” con tando di faccina ridente che era apparsa sui social ufficiali della competizione.