Monaco, oltre 200mila manifestano contro l'estrema destra

Monaco (Baviera), 8 feb. (askanews) – Sono più di duecentomila in piazza a Monaco di Baviera – secondo le cifre ufficiali fornite dalla polizia – a manifestare contro l’estrema destra, a due settimana dalle elezioni anticipate. Un’affluenza doppia rispetto a quanto previsto, mentre secondo i sondaggi in pole position ci sono i conservatori della CDU di Friedrich Merz, ma l’ultradestra filonazista di Alternative fur Deutschland sarebbe in forte aumento. Merz ha promesso di non allearsi con AfD; molti gli slogan contro il partito fra la folla bavarese.