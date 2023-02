Moncler: Ruffini, 'Genius continua a evolvere, a Londra nostra visione ampliata'

Londra , 21 feb. - (Adnkronos) - “Abbiamo presentato Moncler Genius nel 2018, andando oltre le convenzioni del mondo della moda e collaborando con talenti straordinari per creare qualcosa di mai visto prima. Con l’ambizione di generare e condividere nuova energia con nuove community&rdqu...

– (Adnkronos) – “Abbiamo presentato Moncler Genius nel 2018, andando oltre le convenzioni del mondo della moda e collaborando con talenti straordinari per creare qualcosa di mai visto prima. Con l’ambizione di generare e condividere nuova energia con nuove community”. Lo ha detto Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, commentando ‘The Art of Genius 2023’, l’evento andato in scena ieri sera all’Olympia London, chiamando a raccolta 10mila persone. “Questa continua ricerca di forme inedite di creatività e di contaminazione culturale è ciò che ci guida ancora oggi – ha sottolineato Ruffini -.

Quello che evolve sono gli spazi entro i quali la creatività si muove e si espande fino a superarne i confini. E’ la capacità di vedere e creare insieme ciò che da soli non saremmo mai riusciti ad immaginare. E’ il riconoscimento di una contemporaneità fatta di mondi che interagiscono e si ispirano reciprocamente. E’ il continuo istinto ad esplorare paradigmi sempre nuovi” Sin dall’inizio, ha ricordato Ruffini, “Genius è stato una promessa di continua evoluzione.

Ieri abbiamo tenuto fede a questa promessa. A Londra abbiamo visto la nostra visione ampliarsi ulteriormente, da universo di collaborazioni a piattaforma di co- creazione. Abbiamo visto mondi diversi esprimersi insieme e creare un linguaggio che definisce una nuova esperienza di brand: musica, design, arte, sport e moda hanno portato i loro codici e la loro energia dando vita a momenti memorabili per le nostre community. Questo è Genius”. (dall'inviata Federica Mochi)