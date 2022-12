Il Mondiale in Qatar è stata la Coppa del Mondo più discussa in assoluto, tanto che se ne parla ancora (spesso in senso negativo) anche dopo che è terminata.

Non c’è tempo da perdere della Fifa, che sta già pensando non hai prossimi Mondiali, ma a quelli del 2030. Qual è la Nazione in pole position? Come si apprende da Il Fatto Quotidiano, l’Arabia Saudita. Potrebbero nascere già polemiche.

Mondiali 2030, la Fifa dovrà decidere la Nazione ospitante: si pensa all’Arabia Saudita

Da un punto di vista calcistico i Mondiali appena terminati hanno regalato spettacolo, soprattutto nella finale di ieri che ha visto trionfare l’Argentina. Non bisogna dimenticare però che la tolleranza zero della Monarchia del Golfo non ha permesso ai tifosi presenti di godersi a pieno il Mondiale o almeno di non avere sensi di colpa. Qatar 2022 sarà ricordato per la decisione di far giocare la Coppa del Mondo in un Paese che è stato tutt’altro che ospitale e aperto culturalmente.

Ma, la cosa più importante e che non va dimenticata, ma sottolineata, è che Qatar 2022 ha sulla coscienza la morte di 6.500 lavoratori migranti.

Dopo le polemiche sul Qatar la Fifa non molla e continua a coccolare il Medio Oriente

Tra la scandalo Qatargate e le dichiarazioni della famiglia reale, la Fifa ha chiuso non un occhio, ma due. Il calcio è stato un vero e proprio, per dirla alla Karl Marx, “oppio per i popoli”.

Lo spettacolo in campo ha decisamente fatto passare in secondo piano tutte le controversie di questo Mondiale. La Fifa, nonostante le critiche, però è contenta del risultato ottenuto e per il 2030, come ha riportato Il Fatto Quotidiano, già starebbe pensando ad un altro Stato Medio Orientale che spicca non proprio per essere così democratico come vogliono far credere: l’Arabia Saudita. Gianni Infantino e co. dovranno riunirsi nel 2024 per vagliare quest’ipotesi che sembra molto accreditata e probabile visto il potere economico dei Sauditi.