Mondiali, esplode la festa in Francia dopo il 2-0 al Marocco

Roma, 15 dic. (askanews) - Esplode la festa per le strade di Parigi, Marsiglia e altre città francesi dopo la vittoria per 2-0 contro il Marocco, l'inedita semifinale della Coppa del Mondo in Qatar, da cui i marocchini escono comunque da eroi. Il 18 dicembre si affronteranno in finale Francia e ...