Mondiali, Francia in semifinale: festa sugli Champs Elysées

Roma, 11 dic. (askanews) - Fuochi d'artificio a Parigi sugli Champs Elysées per la vittoria della Francia sull'Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale in Qatar. Festa ma anche tanta polizia in previsione della semifinale con il Marocco che ha battuto il Portogallo....