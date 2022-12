Mondiali, in 5 milioni per la festa dell'Argentina a Buenos Aires

Buenos Aires, 20 dic. (askanews) – Più di 5 milioni di persone hanno festeggiato nel centro di Buenos Aires la vittoria ai mondiali del Qatar della nazionale alciceleste. Di fronte a una situazione così molto complicata in termini di ordine pubblico di caos e sicurezza, è stato interrotto il giro trionfale sul bus a due piani con migliaia di persone intorno. Impossibile andare avanti col pullman in mezzo alla folla a Buenos Aires, per questo è stato deciso di far spostare i Campioni del Mondo in elicottero.

La decisione ha però scontentato i tifosi arrivati in massa per rendere omaggio a Messi e compagni.