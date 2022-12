Mondiali Qatar: l’Argentina è campione del mondo

L’Argentina è campione del mondo: i Mondiali di calcio in Qatar si sono conclusi con la sconfitta della Francia e il trionfo di Messi.

Il primo tempo della finale Argentina-Francia si è concluso con un punteggio di 2-0 per la nazionale del Paese sudamericano. Il primo gol è stato segnato da Lionel Messi mentre il secondo da Ángel Di María. Durante il secondo tempo, la Francia ha ribaltato gli equilibri del match andando in pareggio di 2-2 con la squadra avversaria. Dopo i supplementari, conclusi con un punteggio di 3-3, il vincitore della finale è stato deciso ai calci di rigore.

Mondiali Qatar 2022, finale Argentina-Francia: il primo tempo si chiude con 2-0

È il giorno della finale della Coppa del Mondo in Qatar dove, a partire dalle 16:00 ora italiana di domenica 18 dicembre, Argentina e Francia si stanno sfidando sul prato dell’Iconic Stadium di Lusail per conquistare l’ambito titolo. In questo contesto, l’Argentina è capitanata da Lionel Messi ed è determinata a ottenere e portare a casa per la terza volta la vittoria ai Mondiali dopo i trionfi del 1978 e del 1986.

Se la squadra ottenesse il titolo di campione del mondo, inoltre, Messi avrebbe l’opportunità di raggiungere un nuovo fondamentale traguardo che consacrerebbe ulteriormente la sua già incredibile carriera. Sul versante francese, invece, la squadra è guidata da Kylian Mbappé, fenomeno del calcio internazionale di soli 23 anni. Anche la Francia ha vinto i Mondiali per due volte: nel 1998 e nel 2018. Chi si aggiudicherà l’edizione 2022 dell’evento?

In attesa di scoprire l’esito della finale, il primo tempo si è concluso con un punteggio di 2-0 per l’Argentina.

La prima rete è stata segnata proprio da Messi al 23esimo minuto mentre la seconda è stata realizzata da Di María al 36esimo.

I tifosi argentini festeggiano da Doha a Madrid

I Mondiali di calcio giocati in Qatar hanno visto Lionel Messi diventare il primo calciatore nella storia a segnare negli ottavi, nei quarti, nella semifinale e nella finale di un Mondiale.

Mentre si disputa il secondo tempo della finale, intanto, il popolo argentino sta esultando in patria e non solo.

Festeggiamenti, infatti, anche a Doha dove i tifosi che non sono riusciti a entrare allo stadio stanno intonando cori in onore della Nazionale.

Addirittura a Madrid, i bar sono stracolmi di tifosi argentini.

Finale Mondiali Argentina-Francia: il messaggio della Federcalcio francese

Se l’Argentina appare in netto vantaggio, a cavallo tra primo e secondo tempo, la Federcalcio francese ha ricordato che 45 minuti di gioco del secondo tempo possono essere sufficienti a ribaltare le sorti della partita. Nonostante le parole della Federcalcio francese, tuttavia, i tifosi della squadra appaiono alquanto tristi e scoraggiati mentre seguono la finale nei bar della Capitale.

⏸ Les Bleus sont menés à la pause. Il reste 45 minutes pour inverser la tendance 👊 🇦🇷2-0🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/aBWJan3Y1N — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Secondo tempo: la Francia rimonta e pareggia con un 2-2. Si va ai supplementari

Le parole della Federcalcio francese si sono avverate. All’80esimo minuto, il prodigio Kylian Mbappé ha segnato il primo gol della Nazionale contro l’Argentina portando a casa il 2-1.

Appena sessanta secondi dopo, all’81esimo minuto, ancora uno straordinario Mbappé è riuscito a lanciare la palla nell’angolino basso della porta avversaria e segnare il pareggio 2-2. L’esito della finale, quindi, è ancora tutto da decidere.

La doppietta di Mbappé e il pareggio con cui si è concluso il secondo tempo ha reso indispensabile disputare i supplementari.

Mondiali Qatar: l’Argentina è campione del mondo. Battuta la Francia ai rigori

Si è conclusa con la vittoria dell’Argentina la finale dei Mondiali di calcio in Qatar. La Francia è stata battuta ai rigori. Mentre l’Argentina ha segnato quattro gol di fila, dopo il primo tiro andato a segno di Mbappé, i Bleus hanno macinato due errori che si sono infine rivelati fatali.

La vittoria della Nazionale del Paese sudamericano consacra Lionel Messi nel panorama calcistico internazionale. A coronamento degli innumerevoli traguardi raggiunti dal calciatore, infatti, arriva oggi anche il trionfo ai Mondiali.