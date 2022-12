Continua la terza giornata dei gironi di qualificazione per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar 2022. Ecco le partite di oggi.

Inizieranno oggi pomeriggio alle 16.00 le partite della terza giornata dei Mondiali in Qatar 2022.

Oggi, 1 dicembre 2022, si disputeranno le gare valide per le qualificazioni agli ottavi di finale del gruppo E e del Gruppo F.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 1 dicembre: il gruppo E

Il gruppo E è composto da: Belgio, Canada, Croazia e Marocco. Per le blasonate Belgio e Croazia si prospettava un girone facile, ma così non è stato. I belgi hanno faticato a vincere contro un Canada già non qualificato e hanno clamorosamente perso contro i marocchini che li hanno travolti nei minuti finali imponendosi per 2-0.

Discorso diverso per la Croazia che da vicecampione del mondo in carica guida il girone a pari punti con il Belgio ma non andando mai in affanno. Oggi le due nazionali europee si sfideranno e solo una delle due potrà accedere agli ottavi di finale. L’altro match invece si pronostica più semplice per il Marocco che affronerà il Canada già fuori dai giochi. Canada-Marocco (RaiSport) e Croazia-Belgio (Rai1), si disputeranno entrambe ale 16.00.

Il gruppo F

Il gruppo F è composto da: Costa Rica, Germania, Giappone e Spagna. I giochi in questo girone sono ancora molto aperti. La Germania si è rivelata un flop dopo la sconfitta contro il Giappone ed ha solo un punto conquistato con grinta contro una Spagna che sembra quasi inarrestabile. I tedeschi oggi dovranno sperare in una vittoria delle furie rosse contro i giapponesi, ma loro dovranno vincere contro la Costa Rica che dopo il 7-0 contro la Spagna non vuole più fare brutte figure.

Spagna e Germania giocheranno con il sangue agli occhi, ma Giappone e Costa Rica non regaleranno nulla provando a qualificarsi contro le due giganti europee. Costa Rica-Germania (RaiSport) e Giappone-Spagna (Rai 1), si disputeranno entrambe ale 16.00.