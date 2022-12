Mondiali Qatar 2022: le partite di oggi 12 dicembre

Argentina-Croazia è la prima semifinale dei Mondiali in Qatar: si giocherà questa sera alle ore 20:00. Domani in campo Francia e Marocco.

In scena questa sera la prima semifinale dei Mondiali in Qatar 2022: ad affrontarsi saranno l’Argentina di Leo Messi e la Croazia di Luka Modric.

Argentina-Croazia: la prima semifinale in scena questa sera

Il primo pass per la finalissima in programma per domenica 18 dicembre si gioca questa sera, martedì 12 dicembre, alle ore 20:00 italiane. A darsi battaglia per continuare a sognare il tetto del mondo saranno la nazionale argentina dell’Albiceleste, guidata da Leo Messi, e la Croazia del Pallone d’Oro 2018, Luka Modric.

Le altre due semifinaliste sono i campioni in carica della Francia, guidati dalla giovane stella Kylian Mbappé, e la sorpresa del torneo: il Marocco, che ha già eliminato Spagna e Portogallo.

Il cammino di Croazia e Argentina per arrivare in semifinale

Entrambe le schierazioni sono approdate in semifinale dopo 120 minuti di gara e uscendo vittoriose dalla lotteria dei rigori. L’Argentina, dopo uno spettacolare 2-2 nei tempi regolamentari, ha mantenuto invariato il punteggio nei supplementari. Solo grazie ad una super-prestazione tra i pali di Emiliano Martinez, che ha parato ben 2 rigori, e al goal dal dischetto decisivo dell’interista Lautaro, è riuscita ad avanzare contro l’Olanda.

La Croazia, invece, ha eliminato i favoritissimi del Brasile, ancora una volta dopo i calci di rigore. Anche in questo caso decisiva la prestazione del portiere Livakovic.