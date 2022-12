Mondiali Qatar 2022: le partite di oggi 5 dicembre

Continuano i Mondiali in Qatar con altri due ottavi di finale: in campo due favorite come Croazia e Brasile, rispettivamente contro Giappone e Corea.

Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, vanno in scena altri due ottavi di finale del Mondiale in Qatar: Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud.

Le partite di oggi: lunedì 5 dicembre

Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, sono in calendario altri due ottavi di finale: alle ore 16 in campo la sorpresa Giappone contro la Croazia di Modric, mentre dalle ore 20 in campo il Brasile, ancora con il dubbio Neymar, e la Corea del Sud.

La nazionale nipponica, guidata da Hajime Moriyasu, si è imposta a sorpresa alla guida del gruppo E, piazzandosi davanti a due squadre del calibro di Spagna e Germania – quest’ultima fuori ai gironi per la seconda edizione di fila.

Anche la Corea del Sud è una grande outsider che si è fatta valere: si è infatti piazzata dietro il Portogallo nel gruppo H, segnando la fine del torneo per l’Uruguay di due leggende come Suarez e Cavani.

I risultati di ieri: avanti Francia e Inghilterra

Ieri, domenica 4 dicembre, la Francia ha battuto la Polonia per 3-1 ed è approdata ai quarti. L’Inghilterra, invece, ha sconfitto il Senegal per 3-0 e sfiderà proprio i francesi nel prossimo turno, previsto per sabato 10 dicembre alle ore 20:00