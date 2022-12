Nel finale del primo tempo di Argentina-Croazia è successo l’impensabile.

Al 32esimo minuto Livakovic e Alvarez si sono scontrati dopo che quest’ultimo aveva ricevuto un lancio in profondità. Ammoniti con il cartellino giallo Livakovic e Kovacic. Orsato assegna il calcio di rigore per l’Argentina. Messi dal dischetto non perdona. Non passa molto tempo che l’albiceleste raddoppia. Questa volta a segnare è stato Julian Alvarez al 39esimo che segna la rete del 2-0 su rimpallo.