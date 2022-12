Mondiali Qatar, fermata la vicepresidente del Parlamento Europeo: in arresto anche quattro italiani

Mondiali Qatar, fermata la vicepresidente del Parlamento Europeo: in arresto ...

Caos nel Parlamento Europeo. La vicepresidente greca è stata fermata con altri 4 italiani. Sono coinvolti in un'inchiesta legati ai mondiali del Qatar.

Il Parlamento Europeo è piombato in queste ultime ore nel caos.

La vice presidente greca Eva Kaili è finita in arresto dopo essere stata coinvolta in un’inchiesta legata alla corruzione nei Mondiali in Qatar. Stando a quanto riporta il quotidiano estero Le Soir sono stati fermati inoltre anche l’ex eurodeputato del PD Pier Antonio Panzeri e il segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati Luca Visentini.

Nella giornata di venerdì 9 dicembre – riporta ANSA – è stato eseguito in provincia di Bergamo un mandato d’arresto anche per la moglie e la figlia di Pier Antonio Panzeri.

A seguire le indagini il Gip Michel Claise. Quest’ultimo, entro breve e nello specifico nell’arco delle prossime 48 ore dovrebbe esprimersi circa la convalida dell’arresto nei confronti di quest’ultimi.

Sospensione per Eva Kaili: le reazioni di socialisti e democratici europei

Nel frattempo socialisti e democratici UE hanno reso noto nella serata dell’8 dicembre di aver sospeso la vice presidente greca Kaili dal gruppo.

In un comunicato degli eurodeputati del PD si legge:

“Apprendiamo con sconcerto delle indagini e dei fermi in corso a Bruxelles facenti seguito a episodi di presunta corruzione da parte del Qatar, in particolar modo a fronte delle persone coinvolte. Si tratta di accuse e di questioni estremamente gravi su cui va fatta luce, confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura e delle forze di polizia che stanno effettuando le necessarie verifiche.

Auspichiamo che la verità emerga presto e che sia difesa l’onorabilità della nostra istituzione, anche vista la posizione molto dura espressa dal Parlamento Europeo nella sua più recente risoluzione sul Qatar durante la sessione plenaria di novembre”.