Mondiali Qatar, parla il portiere dell'Argentina: "L'ho fatto perché..."

I Mondiali in Qatar 2022 sono terminati ieri, 18 dicembre 2022, ma le polemiche non accennano a finire.

Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina, è finito nel mirino dei media e dei Social Network dopo aver fatto un gesto antisportivo mentre riceveva il premio come miglior portiere.

Mondiali Qatar, parla il portiere dell’Argentina: “L’ho fatto perchè…”

Emiliano Martinez è salito sul palco e, in mondovisione e di fronte al presidente della Fifa e allo sceicco organizzatore dei mondiali, ha ritirato il guanto rappresentativo del suo premio e l’ha portato all’altezza dei genitali facendo un brutto gesto.

In Italia moltissime persone hanno tifato Argentina e non hanno apprezzato il gesto di Martinez che è stato definito altamente antisportivo. In tanti hanno addirittura detto di aver fatto passare in secondo piano le sue prestazioni al Mondiale gettando fango sulla sua immagine.

Le parole di Emiliano Martinez

Emiliano Martinez ha però chiarito qualsiasi dubbio in merito al suo gesto ed ha parlato ai microfoni di Radio La Red dichiarando: “L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando.

Con me l’arroganza non funziona“. Ecco spiegato dunque il perchè il portiere dell’Argentina ha commesso tale leggerezza durante i festeggiamenti. Fortunatamente Martinez gioca in Inghilterra, all’Aston Villa, e non in Francia, altrimenti avrebbe avuto sicuramente vita difficile.