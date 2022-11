Mondiali Qatar, perchè i tifosi messicani sono infuriati con Adani

Dopo la partita del Mondiale di calcio di ieri tra Messico e Argentina, i messicani non erano infuriati solo per il risultato: i commenti contro Adani

La partita giocata ieri in Qatar tra Argentina e Messico era molto importante per capire se l’albiceleste avesse ancora qualche chance di passare il suo girone dei Mondiali di calcio.

Messi e compagni sono riusciti a battere i rivali messicani per 2 a 0, grazie a due bellissime giocate firmate proprio dalla ‘Pulce‘. Anche in Italia, moltissime persone stavano seguendo la partita con la telecronaca Rai di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. La scomposta reazione di quest’ultimo al gol di Leo Messi non è piaciuta a tanti tifosi che si sono scatenati sui social.

La telecrona di Adani e Bizzotto: si accendono le polemiche

È il minuto 64 della partita e l’Argentina è ad un passo dal baratro. A tirarla fuori dai guai, come spesso accade, è ancora il suo giocatore migliore: Lionel Messi. Il numero 10 calcia con precisione all’angolino sinistro della porta e segna l’1 a 0. A quel punto il commentatore tecnico della Rai, Daniele Adani, esplode non contenendo l’entusiasmo. “Leo Messi! Il sinistro migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, sempre Rosario! La città del calcio, uno per l’altro, si sblocca la partita! Tutti in piedi per il migliore giocatore del mondo.

Rispetto per il numero 1!” Anche lo stesso Bizzotto, seduto accanto ad Adani in postazione telecronaca, è sembrato per un momento sorpreso da una tale incontenibile esultanza. L’ex difensore interista ha poi continuato la sua celebrazione: “Rosario, città del calcio! Per questo calciatore che troppe volte è stato criticato, anche quando era a Barcellona, quando è arrivato sofferente da giovane, non ha mai dimenticato l’Argentina. Parla rosarino, sente l’Argentina nel sangue, ha pianto per la Selección ed è lui che la tiene in vitaaaa! La mistica che entra in campo.

Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa: con Diego dentro tutto è possibile! Ed ecco il pianto dell’Argentina e gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo. Vamos!“

I messicani infuriati con Adani dopo il match contro l’Argentina

La telecronaca appassionata di Adani non è certo passata inosservata e molti tifosi italiani hanno ritenuto che fosse eccessivamente di parte. Anche i messicani, però, non l’hanno presa bene. L’Associazione Culturale Messicana a Roma ha commentato all’Adnkronos la questione: “Ci siamo divertiti comunque perché i tifosi messicani sono sempre allegri, ma la telecronaca è stata di parte.

Lele Adani ha sminuito il Messico, e questo non dovrebbe accadere, ci dovrebbe essere più imparzialità. È palese che Adani consideri Messi il suo supereroe.”