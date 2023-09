Mondiali Rugby, buona la prima per il Sudafrica contro la Scozia

Milano, 11 set. (askanews) – Buona la prima per il Sudafrica ai mondiali di rugby. Gli Springboks, campioni in carica, hanno battuto la Scozia a Marsiglia per 18 a 3 nella prima gara del girone di ferro dove gioca anche l’Irlanda, Tonga e la Romania. Gli Highlanders hanno tenuto fino all’intervallo, poi i sudafricani hanno preso il sopravvento. “Abbiamo fatto una prestazione buona, molto buona – ha commentato il mediano sudafricano Damian Wellemsee

– nel complesso è stata un’ottima vittoria. Indipendentemente da come si vince la Coppa del Mondo, basta vincere”.

Soddisfatti anche i tifosi degli Springbooks. “Penso che sia stato un match davvero bello. Sì, sicuramente qualche margine di miglioramento, ma fantastico. Mi è davvero piaciuto”, dice un tifoso.

L’entusiasmo è già alle stelle e i tifosi sudafricani già sognano di vincere anche questa Coppa del Mondo. “Al 100%. Senza dubbio. Sì, lo pensiamo. Siamo venuti in Francia per vederli vincere, quindi siamo sicuri che vinceremo, questo è certo”.