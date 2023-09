Mondiali Rugby, Dan Carter: Gli All Blacks possono vincere il titolo

Milano, 12 set. (askanews) – Nonostante la sconfitta con la Francia gli “All Blacks possono ancora portare a casa la Coppa del mondo”. Ne è convinto Dan Carter, ex nazionale di rugby vincitore di due mondiali con la Nuova Zelanda.

“Probabilmente ci sono cinque o sei squadre che potrebbero vincere e sappiamo che nelle prossime settimane ci saranno tante sorprese. Ci saranno sicuramente prestazioni eroiche da parte degli underdogs. E’ il bello della Coppa del Mondo”, ha detto Carter, in Francia per i mondiali e per presentare il suo libro, “L’arte di vincere”.

“Hanno i giocatori per vincere la Coppa del Mondo. Una cosa che gli è mancata negli ultimi anni è stata essere sempre la squadra migliore ogni volta che gioca. Ed è per questo che non sono i favoriti o non sono classificati come favoriti insieme a Francia, Irlanda e Sud Africa. Devono arrivare ai quarti di finale. E poi tutto quello che serve è mettere tre buone prestazioni di fila e sei campione del mondo. E ci credo fermamente hanno la squadra per poterlo fare.”

Una delle favorite è inevitabilmente la Francia, squadra fortissima e paese che ospita la Coppa del Mondo.

“Il sussulto dei francesi nello stadio, il rumore, i canti, l’atmosfera, sai, aiuterà davvero la squadra francese a dare loro la fiducia e la convinzione di sapere che stanno giocando per qualcosa di molto più grande di loro, stanno giocando per aiutare in un certo senso a unire questo paese. Ho vissutol’esperienza nel 2011 giocando in una Coppa del mondo di rugby in casa e non c’è sensazione migliore come giocatore di rugby”, ha concluso Carter.