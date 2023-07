Mondiali scherma, Tommaso Marini vince l'oro nel fioretto: "Ho tirato fuori i denti"

in questa giornata di giovedì 27 luglio, ai mondiali di scherma che si stanno svolgendo a Milano per Tommaso Marini e la nazionale maschile di fioretto Italiana sono saliti sul tetto del mondo. L’atleta ha conquistato infatti una medaglia d’oro nel fioretto che lo ha catapultato direttamente nella storia. L’italiano ha infatti battuto in pedana l’avversario francese Lefort realizzando un ottimo 15-13.

Mondiali di scherma, oro nel fioretto per Tommaso Marini

Il giovanissimo classe 2000, è apparso visibilmente emozionato. Ricordiamo che nei precedenti Mondiali di scherma che si erano svolti a “Il Cairo”, aveva sfiorato per un soffio la medaglia d’oro perdendo in finale, nientemeno che con il francese Lefort che si è ritrovato proprio in questa finale. Agli Europei di scherma del 2022, aveva conquistato un altro argento nell’individuale e l’oro a squadre.

“È stato un periodo molto difficile per me”

Intervistato dopo la vittoria – si legge da “Repubblica” – Marini ha spiegato che sta affrontando un periodo molto difficile della sua vita e che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un’operazione: “Ho un problema alla spalla, il 2 agosto mi dovrò operare: è stata dura non pensarci, ho cercato di combattere con i dolori, ho dovuto tirare fuori i denti, sono contento di esserci riuscito. Ho saltato gli Europei, decidendo di rischiare per il Mondiale in casa. C’è voluto tanto cuore. E tanta follia, sana follia”.