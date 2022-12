Mondiali, sfuma sogno del Marocco. Ma i tifosi: orgogliosi di voi

Roma, 14 dic. (askanews) - La finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà Francia-Argentina. È esplosa la festa per le strade di Parigi, Marsiglia e altre città dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale con il Marocco. Anche in Marocco e in altre parti del mondo però si festeggia l'impresa dei...

Roma, 14 dic. (askanews) – La finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà Francia-Argentina. È esplosa la festa per le strade di Parigi, Marsiglia e altre città dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale con il Marocco.

Anche in Marocco e in altre parti del mondo però si festeggia l’impresa dei marocchini arrivati quasi sulle vetta del calcio mondiale. “Oggi non direi che è stata una sconfitta – dice Mohamed Amine, tifoso marocchino – il Marocco è stato magnifico in questa Coppa del Mondo.

Siamo orgogliosi e non possiamo dire che siamo delusi, altrimenti significherebbe che abbiamo dimenticato quello che i giocatori hanno fatto. Oggi non ci sono riusciti, ma siamo comunque orgogliosi di loro”.

La festa dei tifosi è stata però macchiata da scontri e incidenti. A Montpellier un ragazzo è stato travolto da un’auto e ucciso al termine della partita. Disordini e decine di arresti dopo la semifinale a Parigi e a Bruxelles.

In Qatar alla semifinale c’era anche il presidente Emmanuel a tifare per i Blues: la squadra francese mi ha reso immensamente orgoglioso, ha detto, ora vinciamo e riportiamo la Coppa a casa. Francia-Argentina si gioca il 18 dicembre.