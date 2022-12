Mondiali, tifoso argentino alla fidanzata polacca: vuoi sposarmi?

Roma, 1 dic. (askanews) – Un tifoso argentino, Sebastian Balan, ha chiesto in sposa la fidanzata polacca, Sylwia Dzialo, nel corso di un’intervista davanti allo stadio 974 di Doha, prima del match ai Mondiali tra Polonia e Argentina.

“Viviamo insieme dall’inizio dell’anno e ho capito che oggi era una buona occasione, infatti l’ho rimandata per mesi per lasciarla a oggi, che è un’occasione speciale. È dal 1978 che l’incontro Argentina-Polonia non si è più tenuto in un Mondiale, quindi è perfetto”.