Monete, la Zecca conia il trittico con Diabolik: 10mila pezzi

Roma, 30 ott. (askanews) – I personaggi ideati dalle sorelle Giussani, il geniale ladro Diabolik, l’affascinante Eva Kant e l’irriducibile ispettore Ginko, completano la nuova serie di grande interesse popolare, quella del fumetto tra le novità del programma numismatico 2023 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le monete in argento, emesse oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniate dalla Zecca italiana, hanno un valore nominale di 5 euro, disponibili in versione Fior di Conio con elementi colorati, confezionate in appositi trittici con una tiratura di 10.000 pezzi.

Realizzate dall’artista incisore Claudia Momoni, le monete rappresentano sul dritto i volti dei tre principali protagonisti delle storie. Sul dritto 1 e 2 il ritratto rispettivamente di Diabolik e di Eva Kant, disegno Sergio Zaniboni, Diabolik Astorina srl. Sul dritto 3 il ritratto di Ginko, disegno Enzo Facciolo, Diabolik Astorina srl. Sul rovescio comune, la Jaguar di Diabolik, l’auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno Sergio Zaniboni, Diabolik@Astorina srl.