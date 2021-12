Come monetizzare le proprie passioni sfruttando i social media e i contenuti digitali

Tutti noi almeno una volta al giorno pubblichiamo dei contenuti online, ma non tutti sanno che è possibile condividere contenuti guadagnando

La condivisione di contenuti è un’attività svolta sul web dalla maggior parte delle persone. Che sia per lavoro o per passione, tutti noi almeno una volta al giorno pubblichiamo dei contenuti online.

Si tratta di un’attività molto amata dagli utenti dei social media, che condividono e rendono partecipi i follower della propria vita. Per molte persone, la condivisione dei contenuti inerenti alle proprie passioni, lavori e alla propria vita è un modo per ottenere il proprio spazio nel virtuale, per attrarre le attenzioni degli altri.

Tuttavia, non tutti sanno che è possibile condividere dei contenuti monetizzando: la maggior parte delle persone condivide contenuti sulle piattaforme digitali gratuitamente, pubblicando un semplice video o una foto, ignara del fatto che, così facendo, sta rinunciando alla proprietà di questi contenuti senza ottenere nulla in cambio. Tutti questi contenuti, per le piattaforme, si trasformano in dati rivenduti alle aziende che, a loro volta, sfruttano le informazioni per promuovere i loro prodotti e servizi ad un pubblico più mirato.

Ma in quanti conoscono l’opportunità di monetizzare online attraverso la condivisione di contenuti? Ci riferiamo ad una piattaforma social nuova, Cam.TV (www.cam.tv), che permette ai suoi utenti di guadagnare attraverso i contenuti pubblicati al suo interno. In questo articolo vedremo nel dettaglio come funziona Cam.TV e come è possibile monetizzare le proprie passioni attraverso i contenuti digitali.

Come guadagnare attraverso i contenuti digitali

Cam.TV è una piattaforma che somiglia, per molti aspetti, a un social network tradizionale: sulla sua homepage è possibile visualizzare tutti i contenuti pubblicati dai suoi Creators. Questi contenuti possono essere liberamente fruiti oppure consultati a pagamento, acquistandoli direttamente sulla piattaforma. Ma non solo: i like ricevuti su ogni contenuto, equivalgono a delle donazioni per il suo Creator.

Si tratta di un nuovo modo di guadagnare online e di monetizzare le proprie passioni: la piattaforma Cam.TV rappresenta un marketplace totalmente nuovo, un social che premia il talento degli utenti e aperto a tutti. Per iscriversi, infatti, basta inserire i propri dati, gli interessi e le passioni.

Un social che premia il talento degli utenti: come fa?

Come fa un Creator a guadagnare online attraverso la semplice condivisione dei contenuti digitali? Su questo nuovo social network, i semplici like hanno un valore economico e corrispondono alle donazioni effettuate da parte di altri utenti iscritti alla piattaforma.

Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo della blockchain e della criptovaluta, che permettono agli utenti di effettuare dei pagamenti immediati, sicuri e certificati. Il funzionamento del pagamento è molto semplice: gli utenti effettuano le donazioni mediante like, i Creator ricevono i guadagni sul proprio Wallet personale da cui possono trasferire il denaro sul proprio conto corrente o sulla propria CamCard.

Un nuovo modello di business

CAM.TV è un progetto europeo nato nel 2018, con l’intenzione di realizzare un nuovo modello di business che offre maggiori possibilità di guadagno e tutela agli utenti. A differenza delle altre piattaforme di social network che troviamo online, questa non traccia il comportamento degli utenti, non rivende informazioni alle aziende in forma pubblicitaria ed è in grado di creare delle relazioni più trasparenti con gli utenti iscritti alla piattaforma.

Per tutti questi motivi, Cam.TV è definito un social dal basso, che sprona i suoi utenti a scoprire le loro potenzialità e a condividerle con una grande community. Per raggiungere questi obiettivi, la piattaforma sta offrendo webinar e corsi gratuiti per il supporto e la crescita dei suoi Creators.

A tutto questo, si aggiunge l’iniziativa lanciata dai fondatori della piattaforma, una campagna di raccolta fondi STO, basata su un prospetto finanziario legato all’emissione sul mercato dei Security Token, in cambio di un investimento di denaro. Ogni investitore riceve mensilmente delle royalties sul fatturato generato della piattaforma.