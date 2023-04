MoneySign Suede è morto a 22 anni: è stato accoltellato in carcere

MoneySign Suede è morto a soli 22 anni: è stato pugnalato al collo mentre si trovava in carcere.

Lutto nel mondo della musica: MoneySign Suede è morto a soli 22 anni. Il rapper è stato accoltellato mentre si trovava in carcere con l’accusa di possesso di armi da fuoco.

MoneySign Suede è morto a soli 22 anni mentre si trovava presso il carcere Correctional Training Facility di Soledad, in California. A confermare la triste notizia è stato il sito americano TMZ, che sostiene che sia stato accoltellato proprio in prigione. Nicholas Rosenberg, avvocato dell’artista, ha dichiarato al Los Angeles Times che il suo cliente è stato pugnalato al collo sotto la doccia.

MoneySign Suede accoltellato in carcere

All’anagrafe Jaime Brugada Valdez, MoneySign Suede si trovava in carcere per un reato inerente il possesso di armi da fuoco. Al momento, come riferisce TMZ, i funzionari della prigione stanno ancora indagando sull’omicidio del rapper.

Chi ha ucciso MoneySign Suede?

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, MoneySign Suede è risultato scomparso martedì sera intorno alle 21:55, quando non ha risposto al conteggio delle guardie del carcere. Le ricerche sono scattate immediatamente e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un’altra ala della prigione. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma alle 22:20 è stato dichiarato morto. Attualmente, il Dipartimento penitenziario e riabilitativo della California ha limitato il movimento dei carcerati, in modo da individuare il colpevole.