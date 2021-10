Mongolfiera contro il Tempio Voltiano a Como: nessun ferito ma danni all’edificio

Una mongolfiera è finita contro il Tempio Voltiano a Como. Fortunatamente non c'è nessun ferito ma ci sono stati danni all'edificio.

Una mongolfiera è finita contro il Tempio Voltiano a Como. Fortunatamente non c’è nessun ferito ma ci sono stati danni all’edificio. Sono state danneggiate alcune tegole e una colonna.

Una mongolfiera, mentre era in volo, ha urtato la parte superiore del Tempio Voltiano che sorge in viale Guglielmo Marconi, sulle sponde del lago. Sono state danneggiate alcune tegole e una colonna, ma fortunatamente non ci sono feriti. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 11 ottobre, a Como. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Ad urtare la parte superiore dell’edificio sarebbe stato il cestello della mongolfiera, in volo per fini turistici.

L’urto ha danneggiato un fregio a colonna, che è caduto a terra da cinque metri di altezza, causando ulteriori danni anche alla scalinata sottostante dell’edificio in stile neoclassico. Sono state danneggiate anche alcune tegole della copertura. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per mettere in sicurezza l’area, in cui è stato effettuato immediatamente un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e della Soprintenenza.

Il Tempio Voltiano è stato edificato nel 1927. Ospita un museo dedicato alla memoria di Alessandro Volta, illustre fisico nato a Como. L’edificio, che era stato raffigurato anche nelle banconote da diecimila lire, è chiuso per restauro per cui non vi era nessuno al suo interno. Non si sono registrati feriti né tra i passanti né tra i passeggeri della mongolfiera.