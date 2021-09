Monica Bellucci è Maria Callas, lo spettacolo suggestivo ad Atene

Roma, 22 set. (askanews) – Monica Belucci interpreta la leggenda della lirica Maria Callas nell’antico e suggestivo Teatro Herodion di Atene, sui gradini dell’Acropoli.

Tre serate per “Maria Callas: Letters & Memories” di Tom Volf, a lungo rimandato a causa della pandemia.

L’attrice legge e interpreta alcune lettere e ricordi della Callas. Tutto esaurito in Grecia, tanto da costringere gli organizzatori ad aggiungere una nuova data.

Lo spettacolo era stato presentato per la prima volta a novembre 2019 a Parigi e ha continuato con un tour sold out; è un riadattamento del libro Maria by Callas.

Monica Bellucci si è detta emozionata per questo ruolo e sui social ha scritto: “Le lettere sono così belle che è impossibile non vederci l anima di questa meravigliosa artista”.