Monica Bellucci ha avuto un flirt con Eros Ramazzotti: l'attrice ha vuotato il sacco.

Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti hanno davvero avuto un flirt? La love story, è bene sottolinearlo fin da subito, non sarebbe recente, ma apparterrebbe ad anni e anni fa. A vuotare il sacco è l’attrice, che ha chiarito alla perfezione la sua posizione.

Monica Bellucci: il flirt con Eros Ramazzotti

Qualche tempo fa ha iniziato a circolare uno strano gossip su Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, nel corso di un’intervista, aveva fatto intendere di aver avuto un flirt con la nota attrice: “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo“. La notizia ha fatto in un lampo il giro del web, lasciando i fan senza parole. Davvero il cantante è stato in grado di rifiutare una donna bella come Monica?

Le parole di Monica Bellucci su Eros Ramazzotti

Recentemente, anche la Bellucci ha voluto commentare il presunto flirt con Eros. Intervistata dal Corriere della Sera, Monica ha dichiarato:

“Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.

Stando a quanto si coglie dalle dichiarazioni dell’attrice, tra lei e Ramazzotti non c’è stato nessun flirt.

Lo dimostra il fatto che il periodo della presunta love story corrisponde alla prima gravidanza di Monica. L’attrice era incinta di Deva, primo frutto dell’amore che la legava Vincent Cassel.

Monica ed Eros: nessun flirt, solo amicizia

Insomma, il chiacchiericcio sul presunto flirt tra Monica ed Eros può finire: i due non hanno mai avuto una love story, ma una semplice amicizia. Al momento, Ramazzotti non ha ancora commentato le dichiarazioni della Bellucci.