Monica Setta sorprende con il nuovo format Storie al Bivio Show nel 2025

Monica Setta è pronta a stupire il suo pubblico. A pochi mesi dall’imitazione controversa di Giulia Vecchio, la conduttrice ha deciso di rilanciare il suo programma Storie di Donne al Bivio, cambiando titolo e orario. Il nuovo format, Storie al Bivio Show, promette di portare interviste esclusive e una sorpresa che lascia tutti con il fiato sospeso.

Un cambio di rotta significativo

La presentatrice ha rivelato che il suo show non solo passerà dalla terza alla prima serata, ma avrà anche un nuovo titolo. “Torniamo in prima serata con un titolo tutto nuovo, Storie al Bivio Show”, annuncia con entusiasmo. Questa mossa arriva dopo le polemiche legate alla sua parodia, che ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan e i critici.

Ma quale sarà questa sorpresa “straordinaria”? La conduttrice ha lasciato intendere che Giulia Vecchio potrebbe essere tra gli ospiti. “Ci stiamo lavorando. La Gialappa’s? Io stessa amo da sempre la Gialappa’s Band e spero che riusciranno a tornare in Rai già nella prossima stagione”, ha affermato. Una risposta che riaccende i riflettori sulla questione, generando aspettative e curiosità.

Le controversie della satira

Nonostante il cambio di titolo e l’entusiasmo per il nuovo format, Monica Setta non ha nascosto il suo disappunto riguardo all’imitazione che l’ha colpita. In più occasioni ha espresso il suo malcontento, sostenendo che la satira deve rispettare la dignità delle persone. “Mi dispiace quando vengo ritratta in un modo che non sono”, ha dichiarato, facendo riferimento alla sua rappresentazione nel programma. “Sembro l’Incredibile Hulk. Questa non è più satira, ma diffamazione”.

Le sue parole risuonano forti, portando alla luce il dibattito su cosa si possa considerare satira e dove si trovi il confine tra il divertimento e la diffamazione. “Non c’è nulla da ridere, ve lo assicuro”, ha aggiunto, mentre i messaggi di odio e body shaming continuano a imperversare sui social. Un problema che ha deciso di affrontare, segnalando i profili responsabili di ingiurie e minacce.

Un futuro incerto ma promettente

In attesa di capire come si evolverà la situazione, l’attenzione è rivolta al debutto del nuovo format. La conduttrice ha dimostrato di saper affrontare le critiche con determinazione e ha trovato il modo di utilizzare la polemica a suo favore. “Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione”, ha commentato, mostrando un atteggiamento pragmatica e una certa ironia. “Non mi sono offesa, ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica”.

Monica Setta si prepara a tornare con un programma rinnovato, mentre il pubblico attende con ansia di scoprire quale sarà la nuova direzione di Storie al Bivio Show. Il futuro è incerto, ma le promesse di sorprese e cambiamenti lasciano intravedere un panorama ricco di possibilità. Riuscirà la conduttrice a riconquistare il cuore dei telespettatori? Solo il tempo potrà dirlo.