Monica Vitti, il ricordo commosso di Mara Venier a Domenica In: “Grazie di tutto”

"Grazie di tutto per quello che hai fatto per me". Il commosso ricordo di Maria Venier dedicato a Monica Vitti in diretta dall'Ariston

In diretta dall’Ariston, nella puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, Mara Venier ha voluto ringraziare la sua grande amica Monica Vitti: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me”.

Mara Venier ricorda Monica Vitti

Con parole di affetto e riconoscenza Mara Venier ha aperto la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2022.

In diretta dall’Ariston la conduttrice ha voluto omaggiare con un filmato l’amicizia che la legava alla grande attrice recentemente scomparsa:

“Ciao Monica, ovunque tu sia e grazie per tutto quello che hai fatto per me. Voglio mandare un abbraccio a Roberto compagno di vita suo per più di quarant’anni” ha affermato commossa.

La commozione del pubblico e dei social

Un momento di autentica commozione sottolineato dall’applauso del pubblico dell’Ariston ma anche dai commenti degli utenti dei social che hanno ringraziato “Zia Mara” per questo sincero omaggio alla grande interprete del cinema italiano.

“Devo tutto a Monica, ecco perchè”

“Devo tutto a Monica” aveva affermato Mara Venier in collegamento con “La Vita in diretta” durante la puntata andata in onda il 2 febbraio. “Doveva essere lei la conduttrice di questa edizione di Domenica In” ( riferendosi alle immagini che andavano in onda e ritraevano entrambe a ballare allegramente). “Giurato era un giornalista e cercavano un’altra donna da mettere accanto a Monica in modo che potesse condurre un gioco e altro.

E fu proprio Monica a fare il mio nome insieme a Luca Giurato. Perchè Monica era talmente una star che era lei ad avere l’ultima parola”.

In quell’occasione la Venier ha voluto anche ricordare la Vitti come una donna sempre amica e solidale con le donne.