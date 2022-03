Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha spiegato i dati del monitoraggio: "Questa inversione di tendenza riconosce diverse cause".

Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, a causa di Omicron 2 e del calo della protezione vaccinale la curva dei contagi Covid risale.

Monitoraggio Gimbe, il report di questa settimana: cosa sta accadendo in Italia

La Fondazione Gimbe non riporta buone notizie nel suo ultimo monitoraggio settimanale, per quanto riguarda la situazione Covid in Italia.

Da quanto si è appreso, infatti, a causa di due fattori principali, cioè la diffusione della variante Omicron 2 e il previsto calo della protezione vaccinale, la curva dei contagi è di nuovo in risalita.

Covid, i casi sono in crescita: i numeri nello specifico

Gimbe riporta dei numeri specifici per quanto riguarda i contagi. Nella settimana del 9-15 marzo ci sono stati 379.792 casi contro i 279.555 dei sette giorni precedenti.

Nel medesimo periodo sono però calati i ricoveri e le terapie intensive, rispettivamente 8.473 e 502, contro 8.776 e 592. Si torna a parlare di un incremento se si fa riferimento, invece, ai casi attualmente positivi e alle persone in isolamento domiciliare.

Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, ha spiegato: “Questa inversione di tendenza riconosce diverse cause: dal rilassamento della popolazione alla diffusione della più contagiosa variante ‘Omicron BA.2‘, dal calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione alla persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso“.