Monitoraggio ISS 1 ottobre, Rt in lieve aumento a 0.83: incidenza cala da 45 a 37

L'indice di contagio è lievemente salito a 0.83 mentre l'incidenza continua a calare: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 1 ottobre 2021.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì1 ottobre 2021, l’indice Rt a livello nazionale è lievemente aumentato a quota 0.83 (la settimana precedente era 0.82). Si tratta del primo incremento dopo settimane di costante diminuzione.

Si osserva anche una calo dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che da 45 è passata a 37.

Monitoraggio ISS 1 ottobre

Continua dunque il crollo della quantità di casi positivi ogni 100 mila cittadini, che in due settimane è passata da 54 a 37. Per quanto riguarda i ricoveri, nel report si parla di una lieve diminuzione degli ospedalizzati. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 5,1%, con un calo dei pazienti in rianimazione, mentre quello delle aree mediche è pari al 5,9%.

Monitoraggio ISS 1 ottobre: Lazio a rischio moderato

Quanto alla classificazione delle regioni, soltanto una (il Lazio) sarebbe a rischio moderato. Le restanti venti zone, tra Regioni e Province autonome, sono invece classificate a rischio basso. I dati della Sicilia sarebbero inoltre tornati da zona bianca e resta da attendere le ordinanze del ministro Speranza per capire se la regione potrà lasciare la zona gialla dalla prossima settimana.