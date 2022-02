Monitoraggio ISS 18 febbraio, Rt scende a 0.77: incidenza cala a 672

L'indice di contagio è sceso a 0.77 e l'incidenza è calata sotto quota 700: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 18 febbraio 2022.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì 18 febbraio 2022, l’indice Rt calcolato sui casi sintomatici a livello nazionale continua la sua discesa e raggiunge quota 0.77 (la settimana precedente era pari a 0.89).

Scesa di molto anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che da 962 è passata a 672.

Monitoraggio ISS 18 febbraio 2022

Il report degli esperti ha registrato una riduzione dei ricoveri negli ospedali, con un tasso di occupazione delle terapie intensive al 10,4% (contro il 13,4% della settimana precedente) e dei reparti ordinari al 22,2% (vs il 26,5% di sette giorni prima).

La percentuale dei casi positivi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% rispetto al 18% della scorsa settimana) così come quella dei contagi scoperti attraverso la comparsa dei sintomi (31% rispetto al 33%).

Aumentato invece il tasso di casi diagnosticati attraverso attività di screening (52% rispetto al 48%).

Monitoraggio ISS 18 febbraio 2022: due regioni a rischio alto

In base a questi dati, l’ISS ha certificato un rischio alto per due regioni, moderato per cinque e basso per le restanti quattordici. Infine, dodici territori riportano almeno un singolo motivo di allerta. Si dovranno attendere le ordinanze del Ministero della Salute per eventuali cambi di colore dalla prossima settimana.