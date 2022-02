I dati del nuovo monitoraggio Iss svelano che nella data di oggi, 4 febbraio 2022, l'indice Rt è calato a 0.9, segno della riduzione della curva epidemica.

Monitoraggio Iss 4 febbraio: Rt cala a 0.93

I dati del nuovo monitoraggio Iss riguardo l’epidemia Covid fanno ben sperare.

L’indice Rt, nella giornata di oggi, venerdì 4 febbraio, è sceso, anche se di poco. Si tratta di un buon segno, che rappresenta la riduzione della curva epidemica. Il valore di questa settimana è a 0.93, contro lo 0.97 della scorsa settimana. Se il dato è sotto l’1 significa che in una settimana ci sono meno crasi rispetto alla precedente. La curva in questo momento continua a scendere.

I dati sui contagi e sui ricoveri

L’incidenza parla di una pandemia che lentamente sta giungendo alla fine. L’incidenza settimanale, ovvero i casi ogni 100mila abitanti, da venerdì scorso a ieri, giovedì 3 febbraio, è stata di 1.362 contro i 1.823 dei sette giorni precedenti. Si tratta di un 25% in meno di contagi in una settimana. In quella ancora precedente erano stati 2.011. Per quanto riguarda i ricoveri, i dati confermano una riduzione, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive.

I ricoveri nei reparti orginari sono al 29,5%, mentre nelle terapie intensive al 14,8%.

La situazione sta migliorando nelle Regioni

La situazione nelle Regioni sta lentamente migliorando. Le Marche sono l’unica Regione in peggioramento, che sta rischiando la zona arancione, perché ha più del 30% di occupazione dei letti nei reparti ordinari e 20% nelle terapie intensive. Altre regioni in zona arancione sono Abruzzo, Sicilia e Piemonte, che sono in fase di miglioramento e presto torneranno in zona gialla.