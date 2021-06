Monitoraggio ISS 4 giugno: altre quattro regioni passano in zona bianca

Attesa per il monitoraggio ISS di venerdì 4 giugno: da lunedì prossimo altre quattro regioni dovrebbero passare in zona bianca.

Mentre si attendono i dati ufficiali del monitoraggio settimanale dell’ISS di venerdì 4 giugno, è già possibile prevedere i nuovi colori delle regioni in vigore da lunedì 7: oltre a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, diventate bianche la scorsa settimana, potrebbero aggiungersi alla fascia con meno restrizioni anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Monitoraggio ISS 4 giugno

Le quattro regioni candidate dovrebbero infatti registrare per la terza settimana consecutiva un’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti inferiore a 50, condizione necessaria per entrare in zona bianca. Il 14 giugno dovrebbe poi toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento mentre la settimana ancora successiva Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. L’ultima regione ad ottenere la promozione al bianco dovrebbe essere la Valle d’Aosta il 28 giugno.

A luglio quindi l’Italia sarà completamente bianca se i dati dovessero essere confermati. Tra le nuove nome introdotte in questa fascia va menzionato un aggiornamento alle regole per i ristoranti. Dopo un confronto tra governo e Regioni, si è deciso che all’aperto non ci sarà alcun limite per il numero di commensali preenti ad un tavolo mentre al chiuso il massimo è stato alzato a sei o comunque due nuclei familiari esclusi i minorenni.

In zona gialla invece al momento rimane il limite di quattro persone allo stesso tavolo, sia al chiuso, sia all’aperto.