Monitoraggio ISS 6 maggio, Rt risale a 0.96: incidenza cala a 559

L'indice di contagio è salito a 0.96 3 e l'incidenza è scesa a 559: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 6 maggio 2022.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì 6 maggio 2022, l’indice Rt calcolato sui casi sintomatici a livello nazionale è lievemente aumentato e si è stanziato a quota 0.96 (la settimana precedente era pari a 0.93).

In diminuzione invece l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, passata da 699 a 559.

Monitoraggio ISS 6 maggio

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sceso da 3,8% a 3,7% mentre in area medica dal 15,6% al 14,5%. Per quanto riguarda il livello di rischio, nessuna Regione è più classificata nella categoria alto. Ci sono infatti tre territori a livello moderato mentre tutti gli altri sono a rischio basso.

Gli esperti hanno inoltre evidenziato che la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (12% vs 12%) così come quella dei contagi registrati attraverso la comparsa dei sintomi (42% vs 40%) e di quelli diagnosticati tramite attività di screening (46% vs 47%).