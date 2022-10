Monni: Toscana punta su rinnovabili con nuovo Piano regionale

Firenze, 5 ott. (askanews) -“Stiamo lavorando al piano della transizione energetica, come casella del più grande piano della transizione ecologica, per il potenziamento di tutte le fonti rinnovabili, a partire da quella geotermica, che per noi è risorsa assolutamente strategica e peculiare della nostra Regione. Già oggi dalla geotermia ricaviamo il 35% della nostra produzione elettrica, vogliamo raddoppiare questo potenziale”. Lo spiega l’assessore della Regione Toscana all’Ambiente e Protezione civile, Monia Monni, commentando l’approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale per la transizione ecologica.

“Allo stesso modo stiamo mettendo a punto strumenti che ci consentano di puntare in maniera determinata sull’installazione di impianti di energia rinnovabile in equilibrio territoriale. Questo vuol dire un occhio attento al paesaggio e alle comunità locali”, aggiunge Monni.