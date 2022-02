Monopattini elettrici : i modelli in offerta del 2022

Dalle tipologie che permettono di guidarli stando seduti sino a quelli futuristici, sono i migliori modelli di monopattini elettrici da acquistare.



Sono diversi i mezzi con cui è possibile muoversi in città e tra i tanti, i monopattini elettrici sono un veicolo particolarmente apprezzato sia da giovani che da adulti. Cerchiamo di capire quali sono i fattori da considerare al momento dell’acquisto, i vari modelli e le tantissime offerte presenti sul sito di Amazon.

Monopattini elettrici

Sono un mezzo di locomozione molto in voga, anche se rischiano di creare dei seri problemi e incidenti alla circolazione stradale. Oggi i monopattini elettrici sono diventati un vero e proprio mezzo di trasporto urbano al punto che, non solo i giovani li usano, ma anche gli adulti non ne possono fare a meno per andare al lavoro.

Un mezzo che continua ad avere grande successo, anche perché ecologico, alla moda, facile da guidare con il quale è possibile circolare in maniera tranquilla.

Un veicolo che si alimenta con la batteria ricaricabile e che ha due ruote, ma ci sono anche modelli che ne presentano tre in modo da conferire e garantire maggiore stabilità al mezzo quando lo si usa.

La velocità di questo mezzo varia tra i 12 e i 36 km orari, anche se il range può variare a seconda di alcuni fattori, come la potenza del mezzo oppure il peso del guidatore, ma anche l’inclinazione della strada e il tipo di terreno.

Il design è molto semplice e lineare, oltre che classico e adatto a tutti. Per poterli guidare, non si ha bisogno della patente di guida o dell’assicurazione.

Sono molto amati e apprezzati, anche perché versatili e adatti su qualunque tipo di terreno. A differenza di un mezzo come la macchina per cui non è sempre facile trovare parcheggio, con i monopattini elettrici è facile trovare parcheggio considerando che si possono parcheggiare praticamente ovunque.

Monopattini elettrici: modelli

Come già detto, hanno un design molto semplice e lineare, ma i vari modelli di monopattini elettrici presenti sul mercato si differenziano per una struttura o design vecchio stampo come i Razor oppure più futuristico come quelli proposti dalle aziende emergenti che stanno catturando l’attenzione e i gusti dei vari consumatori.

Le aziende produttrici devono realizzare diversi prototipi in modo da soddisfare le richieste e le esigenze di ogni possibile consumatore. Alcuni preferiscono usarlo da seduti, mentre altri in piedi, a seconda del proprio stile ed esigenze. Ci sono anche modelli di monopattini elettrici che si possono richiudere o altri che sono più robusti e quindi consentono prestazioni nettamente superiori.

Ovviamente il modello cambia anche a seconda dell’uso che si intende farne. Un modello richiudibile e leggero è indicato anche perché occupa meno spazio e ha minor ingombro. Per un percorso stradale particolare e difficile, meglio puntare su un modello robusto dai pneumatici grandi in modo da affrontare i vari dislivelli del terreno, quali salite, discese, ma anche terreni difficili e impervi.

Per chi ama la comodità di un mezzo del genere, si può scegliere di puntare a dei monopattini elettrici che si possano guidare da seduti, anche se risultano essere particolarmente ingombranti considerando che non è possibile richiuderli. Bird, la linea leader in questo prodotto, ha lanciato un nuovo modello, il birdie, dedicato ai bambini di anni 3 e disponibile nei colori nero, bianco e rosa.

Monopattini elettrici offerte Amazon

Un mezzo molto amato e disponibile a ottimi sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori monopattini elettrici che sono tra quelli più scontati su Amazon scelti dai consumatori di questo e-commerce.

1)Monopattino elettrico regolabile 5 pollici con tre modalità

Un modello con tre livelli di velocità: 12 km, 20 e 25. Ha un doppio freno, elettrico anteriore e freno a disco posteriore, sensibile e sicuro. Richiudibile e molto leggero, oltre a essere facile da trasportare. Resistente e veloce, ottimo per gli adulti. Ha una portata massima di 100 kg.

2)Ninebot by Segway Kickscooter

Un monopattino elettrico con i pneumatici da 9 pollici dalla doppia densità che non richiede eccessiva manutenzione. Dotato di catarifrangenti sia anteriori che laterali, ma anche posteriori. Ha una velocità fino a 25 km orari con ammortizzatore anteriore. Molto elegante e pratico con freni indipendenti e display integrato. In vendita con lo sconto del 41%.

3)Xiaomi Mi Electric Scooter essential

Un monopattino elettrico molto elegante e dal design minimal dalle linee pulite con lucchetto incluso e freni a disco. Un modello intermedio per una autonomia di guida fino a 30 km. Il motore è molto potente e adatto anche su strade non asfaltate, quindi ghiaia, sterrati ed erba. Ha diversi comandi e funzioni. In sconto con il 9%.