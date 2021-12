Monopattini elettrici: le offerte di Natale

I monopattini elettrici sono mezzi ecologici e facili da usare, oltre a essere presenti sul mercato in vari modelli con tantissime offerte disponibili

Sono ormai un mezzo molto amato e usato, non solo dai giovani, ma anche dalle persone adulte per andare al lavoro o fare un giro. Si tratta dei monopattini elettrici, mezzi di trasporto che stanno andando per la maggiore, anche per via delle tante tipologie a disposizione e delle offerte di Natale, magari per un dono.

Monopattini elettrici

Un dispositivo e mezzo di trasporto ecologico, divertente, oltre a essere molto facile e veloce da usare e anche da guidare. Adatto a tutti, grandi e piccini, a patto che si rispettino le regole del codice stradale. Inoltre, un mezzo come i monopattini elettrici permette di apportare vari benefici: si risparmia la benzina e non è necessario preoccuparsi del parcheggio.

Per comprarli sono necessarie alcune caratteristiche a cui fare riferimento, tra cui l’autonomia della batteria che solitamente si aggira intorno ai 20 km. Un elemento molto importante come la batteria determina anche il tipo di velocità che è possibile percorrere a seconda del modello e della tipologia del mezzo.

Bisogna che i monopattini elettrici siano omologati, quindi in linea con le norme del regolamento e del codice stradale, dal momento che solo in questo modo possono circolare per le strade pubbliche. Si distinguono anche per i vari tipi di freni che possono essere a molla o parafango flessibile oppure a disco in caso di modelli maggiormente performanti.

Il sellino è un altro fattore da valutare dal momento che deve essere comodo per permettere una ottima seduta e di conseguenza una buona guida del mezzo. Le ruote possono avere un diametro tra i 100 e i 110 mm dotate di cuscinetti e distanziali in modo da percorrere le strade senza problemi, specie se si decide di usarli tutti i giorni.

Monopattini elettrici: modelli

Al momento dell’acquisto, ci si rende conto che in commercio si trovano diverse tipologie di monopattini elettrici a seconda delle esigenze e delle richieste di ognuno. Si trovano modelli molto grandi e maggiormente performanti che dispongono non di una, bensì di tre batterie in modo da consentire una autonomia maggiore.

I modelli per bambini sono molto piccoli e hanno un peso tra i 3 e i 10 kg, mentre le tipologie per adulti, quindi performanti, possono arrivare fino a un massimo di 40 kg. Si caratterizzano anche per i vari materiali, quali l’acciaio che è il più pesante e resistente, l’alluminio e la fibra di carbonio che sono molto leggeri.

In commercio è possibile anche trovare monopattini elettrici che si possono richiudere su sé stessi per essere trasportati e riposti in apposite borse in modo da usarli in qualsiasi momento. In questo caso, si tratta di una caratteristica molto comoda soprattutto se si ha intenzione di usarli sui mezzi pubblici per percorrere determinate distanze.

Molto meglio optare per un modello che sia realizzato in materiali di ottima qualità proprio per renderlo maggiormente resistente e duraturo nel tempo. Sono diverse anche le aziende che li producono, come la Xiaomi che è una delle più note e apprezzate in questo settore.

Monopattini elettrici Amazon

Per chi sta pensando di regalare un mezzo del genere, magari per Natale, è possibile approfittare di promozioni e offerte. Qui sotto una classifica con i migliori monopattini elettrici.

1)Xiaomi Mi Electric Scooter Essential monopattino elettrico

Un modello molto elegante e minimal con lucchetto incluso della velocità fino a 20 km. Portatile e sicuro con scocca in lega di alluminio e che è possibile piegarlo in appena tre secondi. Un modello intermedio per i rider che sono meno esigenti. Permette una guida fluida su strade pianeggianti, sterrati ed erba. In vendita con il 9%, un prodotto Amazon’s Choice.

2)Ducati monopattino elettrico Pro 1 Evo

Un monopattino da 350 watt brushless con batteria autonoma e una velocità che arriva fino a 25 km con ruote da 8.5 pollici. Molto leggero che ha un peso da 12 kg. Si può interagire con il Bluetooth grazie all’app integrata. Ha un peso ridotto, quindi leggero e maneggevole per accompagnare ovunque si vada. In offerta con il 30%. Un aticolo targato Amazon’s Choice.

3)Homcom monopattino elettrico pieghevole

Una tipologia di monopattino elettrico pieghevole con una altezza che è possibile regolare e interruttore di avviamento. Ha due batterie e una portata fino a 50 kg. Si può piegare in modo da renderlo meno ingombrante e maggiormente maneggevole, oltre a risultare più comodo da trasportare con sé. Basta premere il pulsante Start per avviarlo. Lo sconto è del 25%.

Per circolare con i monopattini elettrici, ecco le nuove regole e norme di sicurezza.