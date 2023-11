Una donna di 35 anni è stata accoltellata dall’ex compagno a Monopoli. L’aggressione è avvenuta all’alba sotto casa della donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni.

Monopoli, donna accoltellata dall’ex compagno: è grave

Una donna di 35 anni è stata accoltellata in diverse parti del corpo dall’ex compagno, in via Ferrari a Monopoli, nel Barese. L’aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta in mezzo alla strada, sotto casa della donna, alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 2 novembre. La 35enne era uscita di casa per recarsi al lavoro in uno stabilimento ortofrutticolo della zona, ma è stata avvicinata dall’ex compagno e dopo un litigio è stata accoltellata. L’uomo si è allontanato dal luogo della violenza.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, accorsi dopo una segnalazione, ed è stata portata all’Ospedale San Giacomo, in codice rosso. Vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasferita al Policlinico di Bari, dove è stata sottoposta ad un intervento molto delicato. L’aggressore è l’ex compagno della donna ed è subito scappato. Gli agenti sono riusciti a contattarlo e lui si è consegnato alla stazione di servizio Eni sulla trada provinciale Castellana Grotte-Conversano. Si tratta di un agricoltore trentenne residente nella frazione di Conversano. L’uomo già in passato si è reso autore di molestie e aggressioni nei confronti della donna.