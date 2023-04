Monreale e Gibellina, due destinazioni per l'arte e per il vino

Verona, 5 apr. (askanews) – La Sicilia punta sulla sua cultura, ma anche sulla sua ricchezza enogastronomica, per dare ulteriore spinta al turismo. E se il presidente della Regione, Renato Schifani, a Vinitaly ha firmato con il collega del Veneto, Luca Zaia, un accordo per la collaborazione in campo enoturistico, le aziende vinicole dell’isola già da tempo lavorano valorizzando i territori e la loro cultura. E pensano il vino come veicolo di sviluppo e sostenibilità locale. È il caso dell’azienda Feudo Disisa di Monreale, comune del Palermitano che ospita una cattedrale patrimonio dell’Unesco.

“Noi – ci ha detto Mario Di Lorenzo, partron dell’azienda – ci troviamo in un territorio storico, la nostra azienda Feudo Didisda è appartenuta per oltre 500 anni all’arcivescovado di Monreale, quindi un legame molto forte con il nostro territorio e con la storia del nostro territorio. L’idea è quella di produrre dei vini che rispettano le caratteristiche del vitigno, ma anche del territorio. I nostri sono territori di media collina con caratteristiche climatiche particolari, con una ventosità particolare e con un suolo argilloso e il vino che ne viene fuori è figlio di tutte queste caratteristiche”.

Da Monreale ci spostiamo a Gibellina, nel Trapanese, la località che ospita il Grande Cretto dell’artista Alberto Burri, ma pure molto altro contemporaneo. Ed è anche la casa delle Tenute Orestiadi. “Noi – ha spiegato Rosario Di Maria, presidente della casa vinicola – abbiamo dato vita a una partnership, con la Fondazione Orestiadi, l’amministrazione comunale di Gibellina, noi delle Tenute Orestiasi e in collaborazione con l’Accademia di Brera di Milano per un progetto che si chiama ‘Brera restaura Brera conserva’. Questo per dar vita alla manutenzione delle opere che si trovano a Gibellina, che è un paese museo a cielo aperto, con più di 60 opere dislocate nella cittadina. E noi delle Tenute Orestiadi non possiamo che contribuire a questo miglioramento del territorio”.

La parola chiave in questo momento sembra proprio essere “territorio” e i vini che vengono prodotti sia a Monreale sia a Gibellina hanno o l’obiettivo di dare voce, ma soprattutto un sapore ai luoghi e alle loro comunità.

