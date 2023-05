Donna di 55 anni muore davanti al figlio maggiore per un infarto

Donna di 55 anni muore davanti al figlio maggiore per un infarto

Il figlio più grande della donna si è accorto che la madre stava avendo un malore e ha allertato subito i soccorso.

Donna colta da un infarto

Francesca Rettore, vedova del dottor Renzo Biasiato, è morta lo scorso sabato pomeriggio a causa di un infarto fulminante nella sua casa a Monselice, Padova.

Il figlio ha chiamato i soccorsi appena si è accorto che sua madre stava male. I tentativi di rianimare la donna da parte del personale medico di Schiavonia sono stati inutili.

Leggi anche Infarto al lavoro: guardia giurata muore bloccata nella guardiola

Non aveva problemi di salute

Prima di sabato Francesca non aveva avuto problemi di salute, al contrario stava bene e praticava sport. La donna, inoltre, lavorava come impiegata commerciale.

In città era conosciuta per essere stata la moglie del primario del reparto di chirurgia generale a Monselice, Renzo Biasiato. Il marito della donna era deceduto nel 2018. Francesca era molto legata ai suoi due figli, Sebastiano e Raffaele, entrambi laureati in lingue orientali.

Le parole del fratello di Francesca

Il fratello della donna, Enrico, docente di statistica all’Università di Padova, ha dichiarato: “Non troviamo le parole per descrivere quanto accaduto. Tutta la nostra famiglia sta soffrendo moltissimo, anzitutto nostra mamma, che quest’anno compie 88 anni. In questo momento stiamo seguendo i ragazzi, che si sono trovati da un giorno all’altro nell’età adulta e a gestire una situazione imprevista con grande maturità.

Ti potrebbe interessare Infarto al lavoro: guardia giurata muore bloccata nella guardiola