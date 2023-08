Montagna: austriaci bloccati in parete sulle Dolomiti di Brenta, salvati di notte

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Intorno alle 23.30 di questa notte la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per due alpinisti austriaci - una ragazza del 1999 e un ragazzo del 1998 - in difficoltà durante la discesa in corda doppia dalla cima del Campanile Basso sulle Do...

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – Intorno alle 23.30 di questa notte la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per due alpinisti austriaci – una ragazza del 1999 e un ragazzo del 1998 – in difficoltà durante la discesa in corda doppia dalla cima del Campanile Basso sulle Dolomiti di Brenta. I due, dopo aver completato la salita alla via Fehrmann al Campanile Basso e aver cominciato la discesa in corda doppia, si sono incrodati senza più riuscire a proseguire in autonomia con uno dei due rimasto appeso alle corde.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è atterrato a Madonna di Campiglio per imbarcare a bordo un secondo Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino della Stazione di Madonna di Campiglio. Volato in quota, l'equipaggio dell'elisoccorso ha individuato i due alpinisti nell'intaglio fra il Campanile Basso e il Campanile Alto grazie ai visori notturni. Per recuperare entrambi gli alpinisti, prima la persona rimasta sospesa e successivamente quella in sosta a monte, sono stati necessari due verricelli lunghi 80 metri. I due sono stati poi trasferiti a Madonna di Campiglio e affidati agli operatori della Stazione locale. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. L'intervento si è concluso intorno a 00.30.