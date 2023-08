Montagna: biker cade sulla Cagnolera, intervengono soccorso alpino ed elisoccorso

Milano, 14 ago.(Adnkronos) - Stava percorrendo con la sua bicicletta la pista downhill Cagnolera, a circa 600 metri di quota nei pressi della cascina Margherita, sul Monte Maddalena, nel bresciano, ma è caduto riportando un trauma alla schiena e non è riuscito più a rientrare. E...

Milano, 14 ago.(Adnkronos) – Stava percorrendo con la sua bicicletta la pista downhill Cagnolera, a circa 600 metri di quota nei pressi della cascina Margherita, sul Monte Maddalena, nel bresciano, ma è caduto riportando un trauma alla schiena e non è riuscito più a rientrare. E' accaduto nella giornata di oggi a un uomo che è stato portato in salvo dagli uomini del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dal personale del 118 Areu.

I soccorritori della stazione di Valle Trompia – V delegazione bresciana del soccorso alpino si sono portati sul posto e hanno raggiunto il biker, che è stato subito valutato da un sanitario; pochi minuti dopo è arrivato l’elisoccorso di Areu di Bergamo e la squadra territoriale, con un altro sanitario. L'uomo è stato quindi immobilizzato e imbarcato a bordo per mezzo del verricello, per il trasferimento in ospedale. La squadra del Cnsas, composta da sei tecnici, ha collaborato alle operazioni.