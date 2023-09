Montagna: caduta di sassi travolge 3 scalatori su parete nord Alben, un ferito grave

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Una scarica di sassi di grosse dimensioni ha interessato la parete nord del monte Alben, nell’area dove sale la via 'Clipper', travolgendo tre scalatori, uno dei quali è rimasto gravemente ferito. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Oltre il Colle, nella bergamasca. Una squadra del soccorso alpino, delegazione VI Orobica, è intervenuta portando in salvo il gruppo.

Al momento della caduta, nell'area erano presenti 4 cordate; solo una di queste, composta dai 3 arrampicatori, è stata coinvolta. Sul posto sono giunte le squadre Cnsas che si trovavano in zona per un addestramento. Immediato l'arrivo dell’elisoccorso di Bergamo di Areu che ha recuperato l’arrampicatore più grave; successivamente, con il verricello, sono stati recuperati i compagni. Un’altra cordata è stata recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco, che subito dopo ha recuperato anche un escursionista dalla ferrata 'Maurizio', non coinvolto dalla scarica.

Il frastuono generato dai massi è stato avvertito in tutta l’area. Sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio. L'uomo gravemente ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale dall’elicottero di Bergamo. I tecnici Cnsas sono stati quindi portati in cima all’Alben per attendere l’arrivo delle cordate che hanno proseguito la loro salita; in fase di discesa si accerterà che non ci siano altre persone coinvolte. L’intervento, ancora in corso, si concluderà col rientro delle squadre.