Montagna: cerca funghi e scivola in canale in Val Marcia, salvato da soccorso alpino

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – Era andato in cerca di funghi, ma è scivolato in un canale impervio riportando diversi traumi e non riuscendo più a tornare a casa. E' così che è scattata la richiesta di aiuto al Soccorso alpino, che è intervenuto portandolo in salvo. E' accaduto nella zona della Valsassina-Valvarrone, in una zona impervia della Val Marcia a un uomo di 62 anni.

Sul posto è giunta una squadra di tecnici della stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e l’elisoccorso dell'Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Como. Il recupero si è rivelato particolarmente difficoltoso a causa del fatto che l’uomo si trovava in una zona molto impervia.

Dall’inizio del mese di ottobre, in una sola settimana ci sono stati quattro interventi, uno dei quali mortale. La dinamica è sempre la stessa, con interventi che coinvolgono cercatori di funghi, usciti da soli e finiti in zone molto impervie e difficili da raggiungere. Per questo il Cnsas ricorda di utilizzare sempre calzature adatte con una buona presa sul terreno, non stivali di gomma e abbigliamento a strati, tenendo conto degli sbalzi di temperatura e della pioggia. E' inoltre importante scegliere posti conosciuti, programmare in anticipo il percorso e controllare le previsioni meteorologiche. Soprattutto è sempre preferibile non uscire da soli o comunque lasciare detto dove si ha intenzione di arrivare e l’orario del rientro, con un corretto calcolo dei tempi. Nello zaino non devono mai mancare una torcia, un fischietto, acqua, cibo e abbigliamento per ripararsi da freddo e pioggia.