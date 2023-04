Montagna: Fontana, 'cordoglio per guide alpine morte in Valle d'Aosta'

Montagna: Fontana, 'cordoglio per guide alpine morte in Valle d'Aos...

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa delle guide alpine a seguito di una valanga in Valle d'Aosta. Una terribile tragedia che portato via anche il nostro campione dello sci alpinismo Lorenzo Holzknecht, che lascia un figlio e la campagna. Lorenzo era nato in Liguria 39 anni fa ed è cresciuto a Bormio, in Valtellina. Mi unisco al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità". Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ricorda le tre vittime della valanga in Val di Rhemes.