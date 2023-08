Montagna: Freni (Lega), 'cordoglio per scomparsa finanzieri, vicino a famiglie e Gdf'

Montagna: Freni (Lega), 'cordoglio per scomparsa finanzieri, vicino a fa...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Rivolgo un commosso pensiero a Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione, i due giovani finanzieri deceduti durante un'attività ufficiale di addestramento sul monte Mangart. Alle famiglie dei due militari in forza alla stazione del soccorso alpino della Guardia di finanza di Tarvisio il mio sentito cordoglio per la tragica scomparsa dei loro cari. A tutti i professionisti del soccorso alpino e all’intero corpo della Guardia di finanza va la mia affettuosa vicinanza". Così in una nota il sottosegretario all'Economia e alle Finanze e deputato della Lega, Federico Freni.