Montagna: Gelmini (Az), 'serve legge nazionale, nostra proposta già in Parlamento'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Il ministro Musumeci auspica una legge nazionale per la montagna. Bene, perché si tratta di una svolta attesa dai territori montani da oltre trent’anni, su cui abbiamo lavorato anche nella passata legislatura come governo Draghi. Dopo un’intensa collaborazione con Uncem, Anci, stakeholder, amministratori locali ed esperti, avevamo messo a punto una legge per contrastare lo spopolamento e incentivare famiglie, giovani e imprese a restare o a trasferirsi in montagna. Un lavoro interrotto bruscamente dalla caduta anticipata dell’esecutivo, che ho prontamente ripresentato al Senato con un disegno di legge ad hoc a inizio legislatura. Dunque, in Parlamento la proposta per una nuova legge sulla montagna c’è già, avviamo subito il suo iter in commissione Affari costituzionali al Senato e portiamola in aula. Ripartire dal via e disperdere quanto fatto finora sarebbe un errore, oltre che un danno per le nostre montagne". Così in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.