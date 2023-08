Montagna: incidenti in Valsassina, Val Brembana e nel bresciano, 3 persone salvate

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Giornata particolarmente intensa per i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico: gli uomini della stazione di Valsassina - Valvarrone, XIX delegazione Lariana sono intervenuti per due episodi avvenuti in poche ore in Valsassina, nel lecche...

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Giornata particolarmente intensa per i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico: gli uomini della stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX delegazione Lariana sono intervenuti per due episodi avvenuti in poche ore in Valsassina, nel lecchese: poco dopo le 8.30 di stamattina, i tecnici sono stati allertati dalla centrale per un ragazzo di 27 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava in un alpeggio, in località Chiarino, a Premana. Le squadre hanno raggiunto il luogo con un mezzo fuoristrada; insieme al personale sanitario dell'Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, intervenuto con l’elisoccorso di Sondrio, hanno soccorso il giovane che poi è stato trasferito in ospedale.

Poco dopo, alle 10.20, a Moggio, un uomo di 35 anni è caduto per alcuni metri in un canale, in località Mésino, al confine tra la provincia di Lecco e la Val Brembana, in provincia di Bergamo. L’elisoccorso decollato da Bergamo ha imbarcato quattro tecnici del Cnsas nella piazzola di Barzio per portarli sul posto, a supporto delle operazioni di evacuazione; altri due tecnici hanno raggiunto il luogo con una moto da trial. L’uomo, che aveva riportato diversi traumi e sospette fratture, è stato recuperato e trasportato in ospedale.

L'ultimo intervento nel pomeriggio di oggi per una ciclista, caduta sul sentiero che stava percorrendo con la bicicletta nella zona di San Michele, nel bresciano. Dalla stazione del Cnsas di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V delegazione Bresciana, è partita una squadra insieme ai vigili del fuoco. Una volta raggiunta la ragazza infortunata, i tecnici l’hanno trattata dal punto di vista sanitario, poi l'hanno accompagnata fino all’ambulanza. L’intervento è terminato alle 18.30.