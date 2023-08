Montagna: Pagano (Fi), 'cordoglio per soccoritori morti in addestramento...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Le mie sentite condoglianze alle famiglie di Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione, quest’ultimo abruzzese, i due giovani finanzieri e soccorritori morti durante un addestramento mentre risalivano in cordata il Monte Mangart, in Friuli Venezia Giulia. Due giovani appassionati del loro lavoro e dediti al corpo della Guardia di finanza, cui va il mio messaggio di sincero cordoglio. Una tragedia che lascia senza parole e che addolora profondamente. Un abbraccio sincero alle comunità di Silvi Marina e di Montereale Valcellina colpite da questo lutto". Lo scrive, in una nota, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano.