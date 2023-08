Montagna: Rojc (Pd), 'commozione e partecipazione per finanzieri morti'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Commozione e partecipazione per due giovani vite spese al servizio degli altri e prematuramente spezzate, un sentimento di dolore e di partecipazione corale, l’impegno di tutti i membri del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e della comunità del Tarvisiano, a custodire la preziosa memoria di chi salvava vite e apriva vie in quella montagna che era la loro missione. Ci siamo stretti tutti alle famiglie in un ultimo abbraccio, rendendo onore agli uomini e alla loro divisa". Così la senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc, oggi a Tarvisio (Udine) per partecipare ai funerali di Stato per Giulio Alberto Pacchione e di Lorenzo Paroni, i due finanzieri morti in missione addestrativa sul monte Mangart.